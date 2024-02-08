Премьер Польши раскритиковал сенаторов США, проголосовавших против помощи Киеву

7 февраля пакетный законопроект о помощи Израилю, Украине, а также об ужесточении мер контроля на южной границе США не прошел первое процедурное голосование в Сенате. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $118 млрд. Из них $60,06 млрд сенаторы предлагали направить на поддержку Украины, $14,1 млрд — на помощь Израилю, $20,23 млрд — на обеспечение безопасности границы с Мексикой. Многие сенаторы-республиканцы заявляли, что не поддержат документ. Если бы он прошел первое процедурное голосование, то законодатели приступили бы к его рассмотрению.