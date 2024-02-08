Делегация Башкирии во главе с Радием Хабировым находится с визитом в Беларуси

«Мы продолжаем большую работу по развитию сотрудничества с Беларусью, для нас это главный партнёр, — сказал Радий Хабиров по прибытии в аэропорту Минска, отвечая на вопросы журналистов. — И мы перешли в плоскость глубокой интеграции наших предприятий и взаимных инвестиций. Чтобы поддерживать высокие темпы развития взаимоотношений, нам необходимо регулярно встречаться и обсуждать новые проекты. В этот визит мы снова привезли бизнес-миссию. В её составе 54 компании, которые планируют найти новых партнёров. Постараемся определить какие-то точки соприкосновения. Завтра пройдут встречи в формате B2B, на которых состоятся презентации наших компаний.

Второе. Мы, являясь чиновниками, открываем ворота для нашего бизнеса. Это невозможно без эффективных, постоянно действующих контактов с руководством Беларуси. Завтра у нас состоится встреча с премьер-министром страны Романом Головченко, с ним мы обсудим нашу “дорожную карту”. Потому что всё, о чём мы договариваемся, укладывается в “дорожную карту” с ответственными, сроками исполнения, контролем и так далее.

Всё это поступательно движется. И мы, наверное, будем уже готовы подписать три больших соглашения. В области машиностроения это строительство завода МАЗ — совместный проект МАЗа и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода по производству троллейбусов. Это создание завода по производству аккумуляторов. Нам очень интересна эта компетенция. И, конечно, тот проект, который мы уже двигаем, это “Амкодор-Алга”. Это большой завод по выпуску тяжёлой погрузочной и строительной техники. Вот это основные вещи в части промышленности. Но подчёркиваю, мы обсудим здесь и другие вопросы, в том числе в сфере культуры и туризма».