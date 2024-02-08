ЦИК отказал Малинковичу в регистрации кандидатом в президенты России

В ходе заседания в ЦИК РФ сообщили, что из 60 тысяч проверенных подписей, представленных в поддержку регистрации кандидатом на должность президента России Сергея Малинковича, 8979 подписей были признаны недействительными, что больше допустимых 5%.
«Отказать в регистрации кандидату на должность президента РФ Сергею Александровичу Малинковичу, выдвинутого политической партией “Политическая партия Коммунисты России”, — зачитала проект постановления глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
«Принято единогласно», — огласила глава Центризбиркома решение ЦИК.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.