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ЦИК признал недостаточным число подписей, собранных Надеждиным

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Из представленных подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ Бориса Надеждина действительными признаны 95 587 подписей, что не является достаточным для его регистрации, заявил на заседании в четверг член ЦИК Андрей Шутов.
Источник: © РИА Новости

Центральная избирательная комиссия РФ обсуждает итоги деятельности рабочей группы по проверке подписных листов в поддержку кандидатов на должность президента РФ, а также рассматривает вопросы о регистрации Надеждина и Сергея Малинковича кандидатами на выборах главы государства.

«Таким образом, количество представленных достоверных и действительных подписей избирателей в поддержку Бориса Борисовича Надеждина составляет 95 587 подписей, что не является достаточным для регистрации кандидата», — сказал Шутов на заседании.