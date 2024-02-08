ЦИК признал недостаточным число подписей, собранных Надеждиным

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Из представленных подписей в поддержку кандидата на должность президента РФ Бориса Надеждина действительными признаны 95 587 подписей, что не является достаточным для его регистрации, заявил на заседании в четверг член ЦИК Андрей Шутов.