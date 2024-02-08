ЦИК признал недостаточным число подписей, собранных Надеждиным

Центральная избирательная комиссия РФ обсуждает итоги деятельности рабочей группы по проверке подписных листов в поддержку кандидатов на должность президента РФ, а также рассматривает вопросы о регистрации Надеждина и Сергея Малинковича кандидатами на выборах главы государства.
«Таким образом, количество представленных достоверных и действительных подписей избирателей в поддержку Бориса Борисовича Надеждина составляет 95 587 подписей, что не является достаточным для регистрации кандидата», — сказал Шутов на заседании.