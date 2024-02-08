Памфилова прокомментировала просьбу Надеждина отложить вопрос регистрации

Центральная избирательная комиссия РФ на заседании в четверг обсуждает итоги деятельности рабочей группы по проверке подписных листов в поддержку кандидатов на должность президента РФ, а также рассматривает вопросы о регистрации Бориса Надеждина и Сергея Малинковича кандидатами на выборах главы государства.
Надеждин предложил ЦИК отложить рассмотрение вопроса о его регистрации кандидатом в президенты на 10 февраля. Памфилова в ответ рассказала ему об установленных законом сроках подачи подписей и сроках их проверки.
«Мы пошли навстречу, два кандидата обратились — и перенесли еще на сутки (заседание — ред.)», — ответила она.
«На данном этапе нами не то что соблюдена вся процедура, она с лихвой соблюдена», — заключила Памфилова. Она отметила, что комиссия не может подстраиваться под определенного кандидата и выходить из регламента, и добавила, что Надеждин имеет право обратиться в суд.