Памфилова прокомментировала просьбу Надеждина отложить вопрос регистрации

«На данном этапе нами не то что соблюдена вся процедура, она с лихвой соблюдена», — заключила Памфилова. Она отметила, что комиссия не может подстраиваться под определенного кандидата и выходить из регламента, и добавила, что Надеждин имеет право обратиться в суд.