МИД Молдавии заявил, что страна продолжит вводить санкции против России

Бывший глава МИД Молдавии Нику Попеску в ноябре прошлого года заявил в СМИ, что Кишинев официально присоединился к четырем из шести санкционных пакетов, так или иначе направленных против граждан или юридических лиц России.
«Степень присоединения Молдовы к санкциям против России по итогам прошлого года превысила 80%. Сначала было меньше, но в последнее время мы продвинулись и продолжим эти обращения по присоединению к нашим европейским партнерам», — приводит слова Попшоя телеканал TVR Moldova, финансируемый правительством Румынии.
Попшой также подчеркнул, что Кишинев хотел бы иметь хорошие отношения с Москвой, но пока, по его словам, это невозможно. На данном этапе Молдавия заинтересована в развитии стратегических отношений с Румынией, отметил министр. «Россия остается государством, которое подвергнуто санкциям со стороны большей части мира. Как бы мы ни хотели иметь хорошие отношения для наших граждан, хорошие коммерческие отношения — это пока подождет. На данный момент Румыния уже занимает значимое положение в экономике Молдавии. Бухарест и дальше готов поддерживать процесс европейской интеграции Молдавии, мы будем развивать стратегическое отношение с Румынией», — заявил глава молдавского МИД.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.