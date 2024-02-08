МИД Молдавии заявил, что страна продолжит вводить санкции против России

Попшой также подчеркнул, что Кишинев хотел бы иметь хорошие отношения с Москвой, но пока, по его словам, это невозможно. На данном этапе Молдавия заинтересована в развитии стратегических отношений с Румынией, отметил министр. «Россия остается государством, которое подвергнуто санкциям со стороны большей части мира. Как бы мы ни хотели иметь хорошие отношения для наших граждан, хорошие коммерческие отношения — это пока подождет. На данный момент Румыния уже занимает значимое положение в экономике Молдавии. Бухарест и дальше готов поддерживать процесс европейской интеграции Молдавии, мы будем развивать стратегическое отношение с Румынией», — заявил глава молдавского МИД.