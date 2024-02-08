Донской губернатор прокомментировал ситуацию с плохими дорогами в Ростове

«В рамках содержания дорог сейчас максимально быстро навести порядок. Сегодня я направил телеграммы главам администраций, что нужно принять дополнительные меры по ликвидации ямочности с учётом того, что сейчас идёт тёплая неделя», — отметил Василий Голубев.