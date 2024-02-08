Донской губернатор прокомментировал ситуацию с плохими дорогами в Ростове

Губернатор Ростовской области Василий Голубев во время пресс-конференции в среду, восьмого февраля, прокомментировал ситуацию с плохими дорогами в Ростове.
«Разделяю мнение, что дороги плохие», — сказал глава региона.
Он отметил, что ранее на дороги в Ростовской области дополнительно добавили один млрд рублей. При этом в течение года планируется добавлять дополнительные средства.
«В рамках содержания дорог сейчас максимально быстро навести порядок. Сегодня я направил телеграммы главам администраций, что нужно принять дополнительные меры по ликвидации ямочности с учётом того, что сейчас идёт тёплая неделя», — отметил Василий Голубев.
Ранее эксперт назвал причины плохих дорог в Ростове.