Фестиваль бардовской песни «Za Победу» пройдет в Самаре

В Самаре пройдет патриотический фестиваль бардовской песни «Za Победу». Он будет организован с 9 по 23 февраля в поддержку спецоперации. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.
На 20-ти площадках региона будут идти концерты коллективов литературно-музыкального проекта «Едем на Донбасс!», военно-патриотического проекта «Победа» клуба Валерия Грушина. Также выступят самарские патриотические клубы. А 23 февраля пройдет гала-концерт.
Зрители смогут послушать поэтические произведения и песни, посмотреть историко-патриотическую экспозицию фотографий военного журналиста «55 горячих мгновений». На фестиваль приедут самодеятельные артисты из Москвы, Самары, Нижнего-Новгорода и Санкт-Петербурга.
Откроет фестиваль «Za Победу» первый руководитель военно-патриотической сцены «Победа» Грушинского фестиваля, советский и российский автор-исполнитель Михаил Калинкин.