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Фестиваль бардовской песни «Za Победу» пройдет в Самаре

Патриотический фестиваль бардовской песни пройдет в Самаре в поддержку СВО с 9 по 23 февраля.
Источник: правительство Самарской области

В Самаре пройдет патриотический фестиваль бардовской песни «Za Победу». Он будет организован с 9 по 23 февраля в поддержку спецоперации. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

На 20-ти площадках региона будут идти концерты коллективов литературно-музыкального проекта «Едем на Донбасс!», военно-патриотического проекта «Победа» клуба Валерия Грушина. Также выступят самарские патриотические клубы. А 23 февраля пройдет гала-концерт.

Зрители смогут послушать поэтические произведения и песни, посмотреть историко-патриотическую экспозицию фотографий военного журналиста «55 горячих мгновений». На фестиваль приедут самодеятельные артисты из Москвы, Самары, Нижнего-Новгорода и Санкт-Петербурга.

Откроет фестиваль «Za Победу» первый руководитель военно-патриотической сцены «Победа» Грушинского фестиваля, советский и российский автор-исполнитель Михаил Калинкин.

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