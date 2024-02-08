Мирзиеев предложил Лукашенко выпускать БелАЗы в Узбекистане

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил президенту Беларуси Александру Лукашенко наладить совместный выпуск БелАЗов в Узбекистане, пишет БелТА. Мирзиеев отметил, что в Узбекистане серьезно настроены наращивать горно-металлургическую отрасль, и БелАЗы в этом деле незаменимы.
— Нам нужен БелАЗ, совместное предприятие надо. Почему бы нам совместно не выпускать эти БелАЗы? — сказал президент Узбекистана.
Еще он отметил, что переговоры один на один с Александром Лукашенко шли почти два часа, и это был доверительный, откровенный разговор.