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Мирзиеев предложил Лукашенко выпускать БелАЗы в Узбекистане

Лукашенко посещает с официальным визитом Узбекистан.
Источник: president.gov.by

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил президенту Беларуси Александру Лукашенко наладить совместный выпуск БелАЗов в Узбекистане, пишет БелТА. Мирзиеев отметил, что в Узбекистане серьезно настроены наращивать горно-металлургическую отрасль, и БелАЗы в этом деле незаменимы.

— Нам нужен БелАЗ, совместное предприятие надо. Почему бы нам совместно не выпускать эти БелАЗы? — сказал президент Узбекистана.

Еще он отметил, что переговоры один на один с Александром Лукашенко шли почти два часа, и это был доверительный, откровенный разговор.

экономика