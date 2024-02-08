Песков прокомментировал отказ Надеждину в регистрации ЦИК

«То, то мы слышали от ЦИКа — это большое количество огрехов в подписях и большое количество недействительных подписей. Этот критерий не выполнен. Нечего комментировать, ЦИК следует правилам», — заявил Песков в ходе общения с журналистами. Он отметил, что для каждого кандидата существуют заранее определенные условия, которые Надеждин не выполнил.