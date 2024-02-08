Полиция намерена оштрафовать участников «тракторных протестов» — «Сила фермеров»

В организации заявили, что в среду, в день, когда фермеры из Кагульского и Кантемирского районов начали протесты, а некоторые агропроизводители из других районов заявили о намерении поддержать эти манифестации, во многих регионах полиция начала массово вызывать руководителей сельхозпредприятий, чтобы оштрафовать их на крупные суммы за предполагаемые действия на протесте в ноябре-декабре 2023 года.
«Ассоциация “Сила фермеров” не верит в совпадения. Мы искренне поверили, что положили конец злоупотреблениям полиции после встречи восьмого декабря 2023 года с министром внутренних дел, на которой мы привели дополнительные доказательства провокаций со стороны некоторых представителей правоохранительных органов во время прошлогодних протестов. Но сейчас мы наблюдаем рецидивы этого позорного и опасного явления», — заявили в ассоциации.
«Сила фермеров» осудила эти попытки запугать фермеров и напомнила, что аграрии, которые находятся сейчас в крайне тяжелом положении, «используют свое конституционное право на абсолютно оправданный протест».