Полиция намерена оштрафовать участников «тракторных протестов» — «Сила фермеров»

В организации заявили, что в среду, в день, когда фермеры из Кагульского и Кантемирского районов начали протесты, а некоторые агропроизводители из других районов заявили о намерении поддержать эти манифестации, во многих регионах полиция начала массово вызывать руководителей сельхозпредприятий, чтобы оштрафовать их на крупные суммы за предполагаемые действия на протесте в ноябре-декабре 2023 года.