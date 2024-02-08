Гросу: ждем, что Антикоррупционная прокуратура займется делом

«Что я жду от прокуратуры, и не только я, а все граждане Молдовы? Работы. Чтобы взялись за работу, я этого жду, мы все этого ждем. По резонансным делам. Даже дети знают, какие дела резонансные. Не надо ходить и жаловаться, что нет офиса, нет того или этого. Волю нужно иметь, это важно. Заставить бандитов нас уважать, подготовить хорошо аргументированные дела и передать в суд».
Он отметил, что от прокуратуры не нужны также жалобы на процедуру преветтинга и про неправильные законы, в исправлении которых готов помочь парламент.
«Для этого есть парламент, он выслушает, изменит их (законы — Ред.). Вот, в течение этой (парламентской — Ред.) сессии мы внесем изменения в Уголовный кодекс. Все по их (Антикоррупционной прокуратуры — Ред.) запросам. И в прошлом году вносили», — напомнил Гросу.
Он также указал, что парламент одобрил увеличение штата АП, а также обещал поднять зарплаты тем сотрудникам, кто пройдет процедуру оценки.