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В Новосибирске на выборах президента разыграют квартиру

В Новосибирской области на выборах президента разыграют квартиру и автомобили. Голосование пройдет в период с 15 по 17 марта 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Для розыгрыша организуют викторину «Новосибирская область в истории России».

«Я боялся, что люди будут воспринимать, что мы тут с чем-то не справляемся. Но провели фокус-группу, посмотрели. В общем-то все так с большим интересом к этому отнеслись», — уточнил министр региональной политики Андрей Клюзов.

Избирателям нужно будет правильно ответить на вопросы, оставить номер телефона и сохранить отрывной купон.

Также в Новосибирской области разыграют около 400 подарков.