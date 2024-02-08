В Новосибирске на выборах президента разыграют квартиру

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Для розыгрыша организуют викторину «Новосибирская область в истории России».
«Я боялся, что люди будут воспринимать, что мы тут с чем-то не справляемся. Но провели фокус-группу, посмотрели. В общем-то все так с большим интересом к этому отнеслись», — уточнил министр региональной политики Андрей Клюзов.
Избирателям нужно будет правильно ответить на вопросы, оставить номер телефона и сохранить отрывной купон.
Также в Новосибирской области разыграют около 400 подарков.