Глава Перми посетил с рабочим выездом Дзержинский район

Кроме того, глава Перми Эдуард Соснин встретился с местными жителями и ответил на их вопросы. Участники встречи обсудили вопросы благоустройства, строительства школ и детских садов и другие насущные проблемы. Среди них уборка лестниц по улицам Толмачева и Плеханова, восстановление благоустройства после проведения работ по оборудованию архитектурной подсветки дома по улице Барамзиной, 5. Все эти вопросы мэр взял на личный контроль. По всем обращениям будет проведена работа и даны ответы.