Глава Перми посетил с рабочим выездом Дзержинский район

На днях глава Перми Эдуард Соснин совершил рабочий выезд в Дзержинский район. Особенностью этого формата стало выстраивание тесного контакта с жителями, решение их проблем и оперативное реагирование на запросы. Особое внимание было уделено проблемным точкам и планам развития района, сообщили в пресс-службе мэрии.
Первой точкой рабочего выезда стала площадка по улице Мильчакова. Ранее на этой территории располагались торговые павильоны, но их убрали и место освободилось. Горожане обратились с просьбой обустроить здесь прилавки для продажи собственно выращенной и изготовленной продукции.
— Идею приветствую. Бизнесу тоже нужно развитие, но важное замечание — в рамках трендов развития города и в соответствии с правилами благоустройства, — отметил глава Перми.
Следующей точкой выезда стал земельный участок по улице 3-я Ключевая, 11. Здесь рядом с детским садом «Талантика» расположены торговые точки. Они не только не красят город, но и доставляют неудобства воспитанникам и сотрудникам детсада. Эдуард Соснин поручил проработать вопрос по благоустройству этой площадки.
Также во время рабочей поездки обсудили развитие экстрим-парка и комплекса «Ниндзяфит». Здесь занимаются как любители, так и профессионалы уличных экстремальных видов спорта. В дальнейшем городские власти намерены провести реновацию экстрим-парка. В частности, планируется обновить сети освещения и озеленение территории.
Кроме того, глава Перми Эдуард Соснин встретился с местными жителями и ответил на их вопросы. Участники встречи обсудили вопросы благоустройства, строительства школ и детских садов и другие насущные проблемы. Среди них уборка лестниц по улицам Толмачева и Плеханова, восстановление благоустройства после проведения работ по оборудованию архитектурной подсветки дома по улице Барамзиной, 5. Все эти вопросы мэр взял на личный контроль. По всем обращениям будет проведена работа и даны ответы.
Помимо этого, глава Перми проверил, как реализованы ранее взятые на исполнение поручения. Так, например, лестницу к остановке общественного транспорта «М/н Железнодорожный» отремонтировали, а сам павильон заменили. Также организована работа по уборке мусора на улице Красина.