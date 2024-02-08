Глава Башкирии подписал закон об особо охраняемых природных территориях

Как прокомментировал председатель регионального парламента Константин Толкачев, инициатива дает органам местного самоуправления правовые инструменты для развития туризма на своей территории с сохранением экологического благополучия и биологического разнообразия.
«Для рационального использования природных факторов введено понятие особо охраняемых природных территорий местного значения. К ним отнесены туристско-рекреационные местности, природные резерваты и охраняемые природные комплексы. ООПТ местного значения будут создаваться органами местного самоуправления, в ведении которых они находятся», — отметил он.
К природным резерватам отнесены природные комплексы участков суши или воды, представляющие ценность «в природоохранном, эстетическом и рекреационном отношении и созданные с целью сохранения, воспроизводства или восстановления одних видов природных ресурсов в сочетании с ограниченным, регламентированным и рациональным использованием других». Цель создания охраняемых природных комплексов заключается в охране «ландшафтного, геологического и биологического разнообразия, сохранении геокомплексов, наземных и водных экосистем».
Ранее в Башкирии сохранили от разработки хребет Ирандык.