Сотрудников мэрии Новосибирска наказали за нарушения закона о коррупции

По данным ведомства, некоторые сотрудники мэрии предоставляли недостоверную информацию о своем имуществе, доходах, обязательствах, а также о доходах и имуществе своих супругов и детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
Прокуратурой также установлено, что руководитель одного из подведомственных мэрии учреждений трудоустроил своего родственника, находившегося в его непосредственном подчинении.
В результате этих выявленных нарушений, девять сотрудников администрации города были привлечены к дисциплинарной ответственности. Родственника главы муниципального учреждения был уволен.