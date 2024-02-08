Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Сотрудников мэрии Новосибирска наказали за нарушения закона о коррупции

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Новосибирской области, выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции со стороны должностных лиц мэрии.

По данным ведомства, некоторые сотрудники мэрии предоставляли недостоверную информацию о своем имуществе, доходах, обязательствах, а также о доходах и имуществе своих супругов и детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Прокуратурой также установлено, что руководитель одного из подведомственных мэрии учреждений трудоустроил своего родственника, находившегося в его непосредственном подчинении.

В результате этих выявленных нарушений, девять сотрудников администрации города были привлечены к дисциплинарной ответственности. Родственника главы муниципального учреждения был уволен.