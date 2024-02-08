Сотрудников мэрии Новосибирска наказали за нарушения закона о коррупции

По данным ведомства, некоторые сотрудники мэрии предоставляли недостоверную информацию о своем имуществе, доходах, обязательствах, а также о доходах и имуществе своих супругов и детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.