Губернатор назвал ситуацию по кори в Ростовской области напряженной

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев — РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью корью в Ростовской области «очевидно напряженная», сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«По кори ситуация очевидно напряженная. В 2022 году случаев (заболевания корью) не было… В 2023 году было 375 случаев», — сказал он, уточнив, что 98% заболевших — непривиты.
По данным Голубева, регион уже закупил 16 тысяч доз вакцины от кори. Кроме того, в области еще есть запас вакцины в объеме около 5 тысяч доз.
Ранее в правительстве региона сообщили, что, по предварительным данным, в январе 2024 года в Ростовской области зарегистрировано более 200 случаев кори. Более половины заболевших зарегистрировано в Ростове-на-Дону. В начале февраля карантин по кори ввели в ростовской областной детской клинической больнице.
Корь — высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску заболеть с серьезными осложнениями, включая смертельный исход. Вакцинация от кори чрезвычайно эффективна: 97% вакцинированных не заболевают никогда. А вот невакцинированный при первом же контакте с заболевшим имеет почти 100-процентный шанс заразиться.