Губернатор уточнил, когда в городах Ростовской области запустят электробусы

Закупленные электробусы запустят во всех районах Ростовской области с 16 февраля. Об этом на ежегодной пресс-конференции сообщил губернатор Василий Голубев.
Напомним, в 2023 году власти региона закупили 40 новых электробусов и 14 зарядных станций к ним. В Ростов-на-Дону поставили 20 машин и 6 станций, по 10 единиц транспорта и по 4 станции передали в Таганрог и Волгодонск.
Общий объем финансирования составил 2 млрд 160 млн рублей, из которых 2,1 млрд рублей были средствами федерального бюджета.
Добавим, в 2024 году для донской столицы собираются приобрести еще 35 единиц электротранспорта.