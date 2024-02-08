Губернатор уточнил, когда в городах Ростовской области запустят электробусы

Напомним, в 2023 году власти региона закупили 40 новых электробусов и 14 зарядных станций к ним. В Ростов-на-Дону поставили 20 машин и 6 станций, по 10 единиц транспорта и по 4 станции передали в Таганрог и Волгодонск.