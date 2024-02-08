Интервью Путина, отказ Надеждину и активы «Роснефти». Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Путин по видеосвязи проведет заседание Совета по науке и образованию. «Будет доработана новая версия Стратегии научно-технологического развития». Помимо главы государства, выступят вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков, президент РАН Геннадий Красников и помощник российского лидера Андрей Фурсенко.
Вечером в Государственном Кремлевском дворце Путин примет участие в торжественном мероприятии в честь 300-летия Российской академии наук — он вручит ученым госнаграды и премии.
Утром президент уже поздравил по телефону азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах. «Азербайджан — наш важный партнер и мы удовлетворены тем, как развиваются наши двусторонние отношения».
Об итогах еще одного международного телефонного разговора Путина расскажет на брифинге помощник президента Юрий Ушаков (как сообщило Центральное телевидение Китая, российский лидер беседовал с председателем КНР Си Цзиньпином — прим. ТАСС).
О визите Путина в Турцию
Что касается сообщений о переносе визита президента в Турцию, подготовка к поездке ведется: «Есть понимание, что мы к нему готовимся».
Даты будут определены с учетом выборов в России и «напряженного рабочего графика» турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об интервью Такеру Карлсону
«Сама по себе персона Карлсона, его приезд в Россию и интервью с Путиным — это событие, которое вызвало особый резонанс» и в США, и в РФ, причем «иногда зашкаливающий».
В Кремле понимают, что интервью «будут читать и анализировать не один день», а реакция «будет весьма и весьма разнообразной»: «Главное, чтобы она была». «Для нас важно, чтобы как можно больше людей в мире ознакомились с мировоззрением и с точкой зрения главы российского государства».
Интервью опубликуют на сайте Кремля по-русски и по-английски «утром в пятницу», время еще будет уточняться. «Разумеется, это будет после того, как это будет опубликовано на ресурсах Карлсона».
Американский журналист не нуждается в защите со стороны России: «Он может постоять за себя». Тем более что в Соединенных Штатах, помимо «не совсем вменяемых», «звучат и вменяемые голоса».
О национализации активов «Роснефти» в Германии
Планы властей Германии национализировать активы «Роснефти» — это «экспроприация чужой собственности». Подобные шаги подрывают «экономические правовые устои в европейских государствах», «девальвируют [их] экономическую привлекательность» и имеют серьезные последствия для тех, кто принимает такие решения.
Пока «Роснефть» «сама защищает свои интересы», но РФ всегда защищала отечественные компании и россиян и «будет делать это дальше»: «Мы не исключаем ничего для защиты наших интересов и для противодействия незаконным шагам».
На государственном уровне «переговоры между Москвой и Берлином не ведутся»: «Эти каналы фактически сейчас разрушены и отсутствуют».
Что касается возможности обмена активами между «Роснефтью» и германскими компаниями, это «корпоративный вопрос».
Центральная избирательная комиссия была вправе отказать Надеждину в регистрации кандидатом в президенты: «ЦИК четко следует тем правилам, которые установлены для кандидатов».
«Есть определенные параметры, которые должны быть выполнены кандидатом. То, что мы сегодня слышали от ЦИК, — это большое количество огрехов в подписях».
О зерновой сделке
«В настоящий момент нет никаких предпосылок для возобновления зерновой сделки в ее том виде, в котором она была обговорена и не выполнена».