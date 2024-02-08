Интервью Путина, отказ Надеждину и активы «Роснефти». Темы брифинга Пескова

В Кремле понимают, что интервью «будут читать и анализировать не один день», а реакция «будет весьма и весьма разнообразной»: «Главное, чтобы она была». «Для нас важно, чтобы как можно больше людей в мире ознакомились с мировоззрением и с точкой зрения главы российского государства».