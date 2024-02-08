«Проведен предметный обмен мнениями по ситуации в ряде регионов мира, в том числе на Ближнем Востоке, где подходы России и Китая в пользу политико-дипломатического урегулирования палестинской проблемы в общепризнанных международно-правовых рамках полностью совпадают <…> Была также затронута нынешняя ситуация на Украине», — говорится в сообщении.
Путин и Си Цзиньпин обсудили Украину и Ближний Восток
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре затронули ситуацию на Украине, а также обменялись мнениями по Ближнему Востоку, сообщает пресс-служба Кремля.