Путин и Си Цзиньпин обсудили Украину и Ближний Восток

«Проведен предметный обмен мнениями по ситуации в ряде регионов мира, в том числе на Ближнем Востоке, где подходы России и Китая в пользу политико-дипломатического урегулирования палестинской проблемы в общепризнанных международно-правовых рамках полностью совпадают <…> Была также затронута нынешняя ситуация на Украине», — говорится в сообщении.