Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Путин и Си Цзиньпин обсудили Украину и Ближний Восток

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре затронули ситуацию на Украине, а также обменялись мнениями по Ближнему Востоку, сообщает пресс-служба Кремля.
Источник: © РИА Новости

«Проведен предметный обмен мнениями по ситуации в ряде регионов мира, в том числе на Ближнем Востоке, где подходы России и Китая в пользу политико-дипломатического урегулирования палестинской проблемы в общепризнанных международно-правовых рамках полностью совпадают <…> Была также затронута нынешняя ситуация на Украине», — говорится в сообщении.

Путин Владимир
дипломатия