Будут ли закрывать в Ростовской области ночные клубы, рассказал губернатор

В Ростове в четверг, восьмого февраля, состоялась ежегодная пресс-конференция главы региона. Один из вопросов касался работы ночных клубов. Корреспондент привел в пример соседей — Краснодарский край, губернатор которого предложил ограничить работу ночных увеселительных заведений.
У Василия Голубева спросили, планируется ли на Дону менять режим работы клубов. Губернатор ответил, что ко всем решениям нужно подходить очень взвешенно.
— Необходимо внимательно смотреть на организацию работы заведения и на содержание этой работы, — говорит глава Донского края.
Василий Юрьевич подчеркнул, что у правительства нет в планах закрывать такие заведения.
Также губернатор напомнил, что именно ночные клубы наиболее сильно пострадали в финансовом плане во время пандемии.