Беларусь и Узбекистан подписали дорожную карту сотрудничества на 2024−2025 годы

Одним из главных документов стал план мероприятий (дорожная карта) по развитию сотрудничества между странами на 2024−2025 годы. Подписи под документом поставили заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц и его узбекский коллега Жамшид Ходжаев.
Как рассказал накануне журналистам Леонид Заяц, в дорожной карте прописана почти сотня проектов на более чем $1 млрд. Реализовать их планируется в ближайшие два года. Это как экспортные поставки, так и создание совместных производств.
По итогам переговоров глав государств были заключены межправительственное соглашение о применении электронных систем сертификации происхождения товаров, соглашение между Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси и Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана о сотрудничестве в сфере развития конкуренции, защиты прав потребителей и регулирования рынка рекламы, протокол о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности.
Стороны также подписали соглашение о научно-производственном сотрудничестве, дорожную карту по развитию сотрудничества в области агропромышленного комплекса на 2024−2026 годы, план совместных мероприятий по развитию сотрудничества в области интеграции информационных систем в сфере карантина растений. Заключены программы сотрудничества в сферах культуры и искусства, спорта и туризма, образования.
Между Минском и Ташкентом подписано соглашение об установлении побратимских связей и развитии многопланового сотрудничества.