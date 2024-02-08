В Белоруссии заработала новая погранзастава на границе с Украиной

Со своей стороны, заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Неверовский сообщил, что открытие нового комплекса погранзаставы — очередной шаг для улучшения защиты рубежей республики. «Ведь именно с границы начинается обеспечение национальной безопасности. К сожалению, в международных отношениях на первый план вышла военная сила, а конфликт в соседней с нами Украине подтверждает факт крушения устоявшейся архитектуры международной региональной безопасности. На наших рубежах, к сожалению, обстановка сейчас непростая. Сегодня во многом от нас, людей в погонах, зависят мир и спокойствие в стране», — отметил он.