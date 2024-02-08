В Белоруссии заработала новая погранзастава на границе с Украиной

По словам председателя белорусского госпогранкомитета Константина Молостова, строительство погранзаставы стало «очередным этапом совершенствования пограничной инфраструктуры на участке Пинского пограничного отряда». «Это уже не первая погранзастава на белорусско-украинском участке границы. При ее строительстве учтен опыт предыдущих подразделений, созданных по аналогичному принципу», — заявил Молостов.
Рубежи оборудованы волоконно-оптической сигнализационной системой «Ворон» с видеонаблюдением, контрольно-следовой полосой, автоматизированным постом технического наблюдения, наблюдательными вышками, различными инженерными заграждениями. Установленные цифровые системы радиосвязи обеспечивают оперативный обмен информацией во время охраны границы на всем участке ответственности. В распоряжении пограничников на заставе есть приборы наблюдения, сигнализационные приборы, различные виды транспорта.
Со своей стороны, заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Неверовский сообщил, что открытие нового комплекса погранзаставы — очередной шаг для улучшения защиты рубежей республики. «Ведь именно с границы начинается обеспечение национальной безопасности. К сожалению, в международных отношениях на первый план вышла военная сила, а конфликт в соседней с нами Украине подтверждает факт крушения устоявшейся архитектуры международной региональной безопасности. На наших рубежах, к сожалению, обстановка сейчас непростая. Сегодня во многом от нас, людей в погонах, зависят мир и спокойствие в стране», — отметил он.