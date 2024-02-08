Пробил два колеса: губернатор рассказал, как привести в порядок М-4 и дорогу к новым регионам

«Планируется расширение до четырех полос дороги от Самбека до Весело-Вознесенки. Это работа серьезная и недешевая. Также необходимо создать условия для пешеходов, установить барьерные ограждения и так далее. При этом есть задача максимально обеспечить безопасность дорожного движения. В прошлом году мы действительно плохо выглядели в этом вопросе. Да, можно говорить, что у нас значительно выросло количество транспорта, но можно и посмотреть, а что мы сделали даже в этих условиях? Мы много теряем жизней на дорогах, и это, в большинстве, жизни молодые. Печальная статистика прошлого года требует необычных решений», — отметил донской глава.