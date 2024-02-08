Пробил два колеса: губернатор рассказал, как привести в порядок М-4 и дорогу к новым регионам

«Планируется расширение до четырех полос дороги от Самбека до Весело-Вознесенки. Это работа серьезная и недешевая. Также необходимо создать условия для пешеходов, установить барьерные ограждения и так далее. При этом есть задача максимально обеспечить безопасность дорожного движения. В прошлом году мы действительно плохо выглядели в этом вопросе. Да, можно говорить, что у нас значительно выросло количество транспорта, но можно и посмотреть, а что мы сделали даже в этих условиях? Мы много теряем жизней на дорогах, и это, в большинстве, жизни молодые. Печальная статистика прошлого года требует необычных решений», — отметил донской глава.
Он рекомендовал каждому муниципалитету создать перечень мест, на которых чаще всего происходят аварии: опасных перекрестков, участков с плохой разметкой, — и постепенно заниматься их ремонтом и реконструкцией. Губернатор напомнил, что именно на это направлен национальный проект «Безопасные и качественные дороги» — сокращать количество опасных мест, где происходит наибольшее количество ДТП. Расширение дороги, по которой осуществляется движение в новые регионы страны, есть и в региональной, и в федеральной повестке.
Также Василий Голубев высказал свою точку зрения на приведение в порядок трассы «Дон». Вопрос ему задали жители города Шахты — у поворота на поселок Аюта очень часто возникают огромные пробки.
«Не очень давно я там сразу два колеса пробил. Мы ехали не медленно, конечно, но и не быстро, там быстро не разгонишься. Я считаю, что М-4 требуется реконструкция. Это не замена покрытия дороги, это создание нового основательного пирога. Да, он делается на много лет, но с годами тоже приходит в негодность. Но реконструкция — это сложный вопрос, придется остановить половину дороги».
Он напомнил, что М-4 «Дон» связывает Ростовскую и Волгоградскую области, по этой трассе движется транспорт в новые регионы страны и в Крым, летом тысячи туристов едут в Краснодарский и Ставропольский края.
«Мне кажется, что этой дороге нужно расширение. Тогда при строительстве двух полос можно использовать и содержать имеющиеся четыре. Да, это дорого, но дорога очень востребована, и так будет всегда. Тогда мы сможем избежать коллапса при ремонте этой трассы. Мое видение вопроса такое», — высказался донской глава.
Он отметил, что сейчас работы по приведению в порядок действующей трассы продолжаются.
Напомним, пресс-конференцию Василия Голубева можно посмотреть в эфире телеканалов «Россия 24» и «ДОН 24», послушать на радио «ФМ-на Дону», а также почитать на сайтах Правительства Ростовской области, don24.ru и на страницах в соцсетях.