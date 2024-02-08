Мирзиёев предложил наладить совместный выпуск БЕЛАЗов в Узбекистане

На встрече, состоявшейся в рамках официального визита в Узбекистан президента Беларуси Александра Лукашенко, Шавкат Мирзиёев выступил с инициативой создания совместного предприятия по выпуску белорусских карьерных самосвалов в Узбекистане.
Подчеркнув открытость Узбекистана к сотрудничеству, Мирзиёев заявил о серьезных намерениях в наращивании горно-металлургической отрасли, а также о том, что нашей стране необходимо совместное предприятие, производящее БЕЛАЗы.
«Нам нужна локализация. Мы будем строить медно-обогатительные фабрики — третью, четвертую, пятую. Это сколько машин нам нужно? Мы столько лет обучали наших инженеров, средний персонал работать на БЕЛАЗах. Почему бы нам совместно их не выпускать?», — заявил Шавкат Мирзиёев.
Напомним, что на полях II Форума регионов Беларуси и Узбекистана, проходящего в Узбекистане, заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев заявил, что товарооборот между Узбекистаном и Беларусью может увеличиться до миллиарда долларов.