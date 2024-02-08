Мирзиёев предложил наладить совместный выпуск БЕЛАЗов в Узбекистане

«Нам нужна локализация. Мы будем строить медно-обогатительные фабрики — третью, четвертую, пятую. Это сколько машин нам нужно? Мы столько лет обучали наших инженеров, средний персонал работать на БЕЛАЗах. Почему бы нам совместно их не выпускать?», — заявил Шавкат Мирзиёев.