Васнецов: Россия открыта к равноправному диалогу с Молдовой

«Стремление влиться в антироссийские усилия по искажению истории и получить поддержку определенных кругов на Западе, как мы видим, не находит широкой поддержки в молдавском обществе. Несмотря на попытки некоторых политиков переписать историю, запретить символы борьбы с фашизмом, ежегодно в День Победы к мемориалам советским воинам в Кишиневе приходят десятки тысяч человек, а по всей республике — сотни тысяч», — сказал Васнецов.