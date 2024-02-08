Васнецов: Россия открыта к равноправному диалогу с Молдовой

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Россия в течение многих лет выстраивает свои отношения с Молдовой на основе Договора о дружбе и сотрудничестве, который подписали президенты двух стран 19 ноября 2001 года. Об этом заявил посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов.
«Все эти годы мы последовательно выступали за укрепление молдавской государственности. Очень важную роль в этом играет сохранение нейтралитета, который заложен в конституции республики», — сказал посол в интервью российским СМИ.
По его мнению, даже в нынешних непростых условиях необходимо развивать и укреплять связи между двумя странами на основе прагматизма и взаимной выгоды.
«Россия, как и прежде, открыта к равноправному диалогу, в котором, мы считаем, есть очень много точек соприкосновения», — подчеркнул посол.
Он также отметил важную роль российского миротворческого контингента в поддержании мира на Днестре, а также усилий дипломатии РФ в переговорном процессе, в частности формата «5+2».
«Мы считаем, что попытки оказать давление на Тирасполь, поставить под сомнение эффективность действующей миротворческой операции отодвигают перспективы решения проблемы».
Он высказал мнение, что курс властей Молдовы на сворачивание сотрудничества в рамках СНГ противоречит интересам народа страны, а стремление отдельных молдавских политиков исказить историю не находит широкой поддержки у граждан.
«Стремление влиться в антироссийские усилия по искажению истории и получить поддержку определенных кругов на Западе, как мы видим, не находит широкой поддержки в молдавском обществе. Несмотря на попытки некоторых политиков переписать историю, запретить символы борьбы с фашизмом, ежегодно в День Победы к мемориалам советским воинам в Кишиневе приходят десятки тысяч человек, а по всей республике — сотни тысяч», — сказал Васнецов.
При этом он отметил, что в Молдове участились случаи осквернения памятников советским воинам, а призывы российских дипломатов к властям республики принять меры к неизвестным вандалам, остаются без ответа.