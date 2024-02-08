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Совбез Белоруссии объяснил укрепление границы

Совбез: Минск укрепит границу из-за попыток Запада дестабилизировать обстановку.
Источник: © РИА Новости

МИНСК, 8 фев — РИА Новости. Белоруссия ведет работу по обустройству границы на фоне попыток Запада дестабилизировать обстановку в стране, заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Неверовский.

«Страны так называемого коллективного Запада всячески пытаются дестабилизировать обстановку в стране и привести к власти в Беларуси преданные и выгодные им политические силы. Только вот вопрос, в чьих интересах эти силы будут работать? Не видя поддержки от населения, они уже без стеснения заявляют, что готовы к насильственному захвату власти, в том числе и руками наших беглых. Нам их планы, конечно же, известны».

сказал Неверовский во время открытия нового комплекса пограничной заставы «Мохро», которая охраняет участок границы на украинском направлении.

Его слова приводит Sputnik Беларусь.

Неверовский отметил, что давлению Белоруссия подвергается из-за проведения самостоятельной и независимой политики, а также союзнических отношений с Россией.

«Мы должны действовать на упреждение, в том числе и в вопросах охраны государственной границы», — сказал заместитель госсекретаря. В частности, по его словам, Белоруссия обустраивает рубежи охраны пограничной инфраструктуры на украинском направлении. Усиливается кадровый потенциал пограничных подразделений. Их оснащают современными видами вооружения и техники. «Жизнь нас заставляет вернуться к старым, хорошо себя зарекомендовавшим методам охраны границы. В первую очередь речь идет о воссоздании боеспособных мобильных, маневренных групп, организации взаимодействия с вооруженными силами, министерством внутренних дел, Комитетом государственной безопасности в вопросах охраны государственной границы, совершенствовании в соответствии с обстановкой законодательства, в том числе касающегося ужесточения контроля за пребыванием граждан в пограничной зоне», — сказал Неверовский.

Он подчеркнул, что белорусские пограничники являются надежным заслоном на пути диверсионных групп внутрь страны. «Не секрет, что на территории Украины, Польши, государств Балтии активно готовятся боевики и диверсанты из числа наших беглых для совершения нападений и террористических актов в Беларуси. Подтверждением этому являются задержанные в последнее время диверсанты, граждане Республики Беларусь, пытавшиеся доставить к нам из Украины оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества для дестабилизации здесь у нас обстановки», — сказал замгоссекретаря. По его словам, силовыми ведомствами Белоруссии предпринимаются все меры для упреждения возможных диверсий и актов терроризма.