Совбез Белоруссии объяснил укрепление границы

«Мы должны действовать на упреждение, в том числе и в вопросах охраны государственной границы», — сказал заместитель госсекретаря. В частности, по его словам, Белоруссия обустраивает рубежи охраны пограничной инфраструктуры на украинском направлении. Усиливается кадровый потенциал пограничных подразделений. Их оснащают современными видами вооружения и техники. «Жизнь нас заставляет вернуться к старым, хорошо себя зарекомендовавшим методам охраны границы. В первую очередь речь идет о воссоздании боеспособных мобильных, маневренных групп, организации взаимодействия с вооруженными силами, министерством внутренних дел, Комитетом государственной безопасности в вопросах охраны государственной границы, совершенствовании в соответствии с обстановкой законодательства, в том числе касающегося ужесточения контроля за пребыванием граждан в пограничной зоне», — сказал Неверовский.