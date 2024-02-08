Совбез Белоруссии объяснил укрепление границы

МИНСК, 8 фев — РИА Новости. Белоруссия ведет работу по обустройству границы на фоне попыток Запада дестабилизировать обстановку в стране, заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Неверовский.
«Страны так называемого коллективного Запада всячески пытаются дестабилизировать обстановку в стране и привести к власти в Беларуси преданные и выгодные им политические силы. Только вот вопрос, в чьих интересах эти силы будут работать? Не видя поддержки от населения, они уже без стеснения заявляют, что готовы к насильственному захвату власти, в том числе и руками наших беглых. Нам их планы, конечно же, известны».
Его слова приводит Sputnik Беларусь.
Неверовский отметил, что давлению Белоруссия подвергается из-за проведения самостоятельной и независимой политики, а также союзнических отношений с Россией.
«Мы должны действовать на упреждение, в том числе и в вопросах охраны государственной границы», — сказал заместитель госсекретаря. В частности, по его словам, Белоруссия обустраивает рубежи охраны пограничной инфраструктуры на украинском направлении. Усиливается кадровый потенциал пограничных подразделений. Их оснащают современными видами вооружения и техники. «Жизнь нас заставляет вернуться к старым, хорошо себя зарекомендовавшим методам охраны границы. В первую очередь речь идет о воссоздании боеспособных мобильных, маневренных групп, организации взаимодействия с вооруженными силами, министерством внутренних дел, Комитетом государственной безопасности в вопросах охраны государственной границы, совершенствовании в соответствии с обстановкой законодательства, в том числе касающегося ужесточения контроля за пребыванием граждан в пограничной зоне», — сказал Неверовский.
Он подчеркнул, что белорусские пограничники являются надежным заслоном на пути диверсионных групп внутрь страны. «Не секрет, что на территории Украины, Польши, государств Балтии активно готовятся боевики и диверсанты из числа наших беглых для совершения нападений и террористических актов в Беларуси. Подтверждением этому являются задержанные в последнее время диверсанты, граждане Республики Беларусь, пытавшиеся доставить к нам из Украины оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества для дестабилизации здесь у нас обстановки», — сказал замгоссекретаря. По его словам, силовыми ведомствами Белоруссии предпринимаются все меры для упреждения возможных диверсий и актов терроризма.