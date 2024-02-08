Зеленский обсудил с Залужным обновление руководства ВСУ

Как рассказал в своем Telegram-канале господин Зеленский, на встрече речь шла о том, в каких изменениях нуждаются вооруженные силы Украины. По словам Валерия Залужного, было принято решение о «новых подходах и стратегиях». «Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве вооруженных сил Украины. Время для такого обновления — именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и в дальнейшем быть в команде», — написал Владимир Зеленский.