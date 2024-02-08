Глава СВР Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ Бернсом

«Контакты будут … Скажем вам, когда будут, не утаим», — сказал Сергей Нарышкин (цитата по «Интерфаксу»).
В предыдущий раз главы СВР и ЦРУ общались в июне по телефону. По словам Сергея Нарышкина, они «думали и рассуждали, что делать с Украиной». Он говорил, что обсуждается возможность личной встречи с господином Бернсом.
В сентябре Уильям Бернс заявил о высокомерии главы СВР во время последнего разговора. Сергей Нарышкин после этого сказал, что им не удалось «освободиться от идеологических клише», а дерзостью глава ЦРУ счел твердую позицию в отношении целей спецоперации.
Петр Бузлаев