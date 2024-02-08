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Глава СВР Нарышкин анонсировал контакты с главой ЦРУ Бернсом

Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что у него будут новые контакты с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом. Когда они произойдут и в каком формате, он не уточнил.
Источник: РИА "Новости"

«Контакты будут … Скажем вам, когда будут, не утаим», — сказал Сергей Нарышкин (цитата по «Интерфаксу»).

В предыдущий раз главы СВР и ЦРУ общались в июне по телефону. По словам Сергея Нарышкина, они «думали и рассуждали, что делать с Украиной». Он говорил, что обсуждается возможность личной встречи с господином Бернсом.

В сентябре Уильям Бернс заявил о высокомерии главы СВР во время последнего разговора. Сергей Нарышкин после этого сказал, что им не удалось «освободиться от идеологических клише», а дерзостью глава ЦРУ счел твердую позицию в отношении целей спецоперации.

Петр Бузлаев