В Молдове будет ещё голоднее: Министерство соцзащиты готовит решение об отмене закона о социальных столовых — что говорят чиновники

Однако, правильнее было бы сначала разработать новый законопроект, обсудить его с общественностью — не только в своём кругу, а потом уже отменять устаревший закон. В период «беззакония» с одной стороны, очень сложно работать, а с другой — можно много мутных дел наворотить.