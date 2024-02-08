В Молдове будет ещё голоднее: Министерство соцзащиты готовит решение об отмене закона о социальных столовых — что говорят чиновники

Десятки тысяч граждан Молдовы могут почувствовать вкус настоящей еды только в социальных столовых. Но их деятельность может оказаться под вопросом. Министерство соцзащиты готовит решение об отмене закона о социальных столовых. В настоящее время ведомство занимается разработкой проекта, сообщает eNews.
«Министерство труда и социальной защиты объявляет о начале подготовки проекта решения об утверждении законопроекта об отмене Закона № 81/2003 о социальных столовых. Для более эффективной разработки, призываем все заинтересованные субъекты представлять предложения».
Закон о социальных столовых был принят в 2003 году, а последние изменения вступили в силу в 2022 году. Согласно его положениям, заведения юридического лица предоставляют бесплатные услуги уязвимым слоям населения. Они создаются местной публичной администрацией, которая обеспечивает материальную основу, а финансирование осуществляется за счет средств Фонда поддержки населения, спонсоров, неправительственных, благотворительных, религиозных организаций или других физических и юридических лиц.
Пока ещё не известно, как скажется отмена вышеупомянутого закона на деятельности неправительственных организаций, предоставляющих бесплатные обеды социально уязвимым слоям населения. Посмотрим, что Министерство социальной защиты предложит взамен, но, как показывает практика, от антисоциальной политики правительства сложно ожидать чего-то хорошего.
После того, как в общественном пространстве начала распространятся информация о том, что социальные столовые будут закрыты последовала реакция профильного министерства.
«Министерством труда и социальной защиты ведется работа по совершенствованию нормативной базы, связанной с оказанием услуг столовой социальной помощи, в целях расширения спектра мер продовольственной поддержки категорий малообеспеченных слоев населения с упором на пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. В этом контексте разрабатывается проект постановления правительства, посредством которого будет утверждено новое рамочное Положение об организации и деятельности Службы социального продовольственного обеспечения и минимальные стандарты качества».
В то же время в министерстве утверждают, что Закон № 81 о столовых социальной помощи был утвержден в 2003 году и предусматривает только одну форму оказания услуг для бенефициаров. Таким образом, для диверсификации спектра услуг по продовольственной поддержке категорий малообеспеченных слоев населения необходима корректировка и развитие действующей нормативной базы.
Однако, правильнее было бы сначала разработать новый законопроект, обсудить его с общественностью — не только в своём кругу, а потом уже отменять устаревший закон. В период «беззакония» с одной стороны, очень сложно работать, а с другой — можно много мутных дел наворотить.