Что означают новые назначения в правительстве Казахстана — мнение эксперта

— Об этом глава государства говорил прямо и открыто во время визита в Экибастуз, когда сказал, что, поговорив с экономическим блоком, он не услышал того, чего хотел бы — креативных, толковых идей. Возможно, это связано со спецификой прежнего премьера, он больше фискал, больше специалист по финансовой части, но не экономический стратег и аналитик. Да, можно сказать, что и нынешний премьер также не относится к разряду экономистов. Но, видимо, в этом случае задача была в том, чтобы пришел человек со свежим взглядом, незашоренный, и самое главное — с мандатом на то, чтобы довести до конца те поручения, которые были даны президентом, — добавил эксперт.