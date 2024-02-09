Путин предложил удвоить выплаты академикам РАН до 200 тыс. рублей

Кроме того, как рассказал в четверг «Известиям» глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, его партия подготовила законопроект, который подразумевает возвращение надбавок работникам высших учебных заведений за наличие ученого звания или ученой степени. Он отметил, что в настоящее время поддержка ученых носит в основном избирательный характер через грантовую поддержку, что не позволяет привлечь специалистов во многие регионы.