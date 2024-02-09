Путин предложил удвоить выплаты академикам РАН до 200 тыс. рублей

Кроме того, в полтора раза были увеличены ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам, однако этого недостаточно, убежден Путин.
«Считаю, что этого недостаточно, и предлагаю здесь дополнительное решение, а именно удвоить размер таких выплат по сравнению с 2023 годом, то есть академик ежемесячно должен будет получать 200 тыс. рублей, членкор — 100 тыс. рублей», — сказал президент, выступая в Кремле по случаю 300-летия РАН.
Российский лидер добавил, что общий объем государственных расходов на научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие три года превысит 1,5 трлн рублей.
Ранее в этот день президент также заявлял, что поддержка научной деятельности в России обязательно продолжится. По его словам, необходимо поддержать и фундаментальную науку, и прикладные исследования, чтобы Россия «была Россией, развивалась, имела будущее, твердо стояла на ногах». 8 февраля, в День российской науки, Путин также поручил правительству РФ проработать возможность расширения финансирования науки в стране.
Кроме того, как рассказал в четверг «Известиям» глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, его партия подготовила законопроект, который подразумевает возвращение надбавок работникам высших учебных заведений за наличие ученого звания или ученой степени. Он отметил, что в настоящее время поддержка ученых носит в основном избирательный характер через грантовую поддержку, что не позволяет привлечь специалистов во многие регионы.