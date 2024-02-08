«Генерал 200» и «бахмутский мясник»: что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском

Александр Станиславович Сырский родился 26 июля 1965 года в деревне Новинки Владимирской области. В 1982 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. В 1980-х переехал на Украину. В 1996 году с отличием завершил обучение в Академии вооруженных сил Украины (ВСУ), а в 2005 году с золотой медалью окончил Национальную академию обороны.
Начинал службу в 1986 году командиром мотострелкового взвода. С 1993 года командовал мотострелковым батальоном 6-й дивизии Национальной гвардии Украины в Чугуеве (Харьковская область), затем стал командиром полка этой дивизии. В 2000—2002 годах был начальником штаба и первым заместителя командира 72-й отдельной механизированной дивизии ВСУ в Белой Церкви (Киевская область), в дальнейшем возглавил ее (была переформирована в бригаду), где дослужился до генерал-майора.
В 2007 году назначен начальником штаба — первым заместителем командующего Объединенным оперативным командованием ВСУ. В 2011—2012 годах был первым замначальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба ВСУ. В 2013-м занимал должность первого замначальника Главного командного центра ВСУ и курировал сотрудничество с НАТО, в частности представлял украинскую сторону на переговорах по приведению ВСУ к стандартам альянса.
После начала боевых действий на востоке Украины в 2014 году назначен заместителем командующего Антитеррористической операцией (АТО). В начале 2015 года занял пост начальника штаба — первого заместителя руководителя АТО на территории Донецкой и Луганской областей. Зимой 2015 года участвовал в боях за Дебальцево и Углегорск. В Дебальцево был командиром тактической группы «Барс». Когда ВСУ попали в так называемый дебальцевский котел, обеспечивал выход войск из города.
В 2016 году за бои под Дебальцево награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и указом президента Петра Порошенко повышен до генерал-лейтенанта. Тогда же возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, а еще через год, в 2017-м, стал командующим АТО, которую позднее сменила операция объединенных сил.
5 августа 2019 года недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского командующим сухопутными войсками. В 2020 году ему присвоено звание генерал-полковника. 24 августа 2021 года во время празднования 30-й годовщины Независимости Украины командовал праздничным парадом на Крещатике в Киеве.
После начала спецоперации России руководил обороной Киева, за что 5 апреля 2022 года был удостоен звания Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда». В сентябре 2022 года командовал наступлением ВСУ в Харьковской области. Весной 2023-го оборонял Артемовск (Бахмут), который в итоге был взят российскими войсками. За большие потери в этой операции получил прозвища «генерал 200» и «бахмутский мясник». После провала херсонского контрнаступления регулярно упоминался в СМИ в качестве возможного кандидата на пост главнокомандующего ВСУ.
В конце 2022 года Следственный комитет России возбудил против Александра Сырского уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) за воспрепятствование эвакуации мирных жителей из Мариуполя. 30 мая 2023 года стало известно, что МВД РФ объявило его в розыск.
По инициативе Александра Сырского в ВСУ была введена система подготовки резервов по образцу НАТО, а в структуре командования сухопутными войсками были созданы три профильных командования.
Женат, имеет двух сыновей