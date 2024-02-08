«Генерал 200» и «бахмутский мясник»: что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском

После начала спецоперации России руководил обороной Киева, за что 5 апреля 2022 года был удостоен звания Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда». В сентябре 2022 года командовал наступлением ВСУ в Харьковской области. Весной 2023-го оборонял Артемовск (Бахмут), который в итоге был взят российскими войсками. За большие потери в этой операции получил прозвища «генерал 200» и «бахмутский мясник». После провала херсонского контрнаступления регулярно упоминался в СМИ в качестве возможного кандидата на пост главнокомандующего ВСУ.