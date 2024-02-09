«Управляющие компании не справляются»: глава района Уфы предложил горожанам выйти на уборку снега

Сегодня, 8 февраля, глава администрации Орджоникидзевского района Уфы Альберт Маликов на своей личной странице в социальных сетях опубликовал видео, в котором предложил горожанам помочь коммунальным службам в уборке снега.
По словам чиновника, ситуация со снегом остается сложной. Он намекнул, что она таковой останется в ближайшее время, поскольку снегопады в обозримом будущем никуда не денутся.
— Многие управляющие компании просто не справляются с уборкой. Это их задача и зона ответственности, но дворников и техники не хватает, — посетовал Маликов.
В помощь управляющим компаниям была привлечена дополнительная техника. Глава Орджоникидзевского район предложил в грядущую субботу гражданам выйти убирать снег вместе с коммунальщиками.
— Хотя бы просто быстро убрать автомобили. Если готовы общими усилиями навести порядок — пишите номер телефона и адрес в комментарии, мы постараемся помочь с техникой и охватить как можно больше дворов, — заявил чиновник.