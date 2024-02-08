Такер Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью с Путиным

Путин и Карлсон сидят в костюмах, Такер для интервью выбрал полосатый галстук, глава государства — однотонный.
Владимир Путин нередко использует термос на различных мероприятиях. Как сообщал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства постоянно пьет из него чай. Тем не менее ранее появление Путина на публике с термосом вызывало интерес у многих зарубежных СМИ.
На этой неделе стало известно, что американский журналист Такер Карлсон находится в Москве. Позже он опубликовал видеоролик, записанный на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя, в котором анонсировал интервью с российским президентом. Журналист объяснил, что поводом для разговора стало абсолютное неведение американцев по поводу происходящего в России и на Украине.
При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление. Интервью опубликуют 9 февраля в два часа ночи по московскому времени.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что разговор Владимира Путина с Такером Карлсоном состоялся.
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