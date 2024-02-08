Такер Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью с Путиным

На этой неделе стало известно, что американский журналист Такер Карлсон находится в Москве. Позже он опубликовал видеоролик, записанный на фоне башен Кремля и храма Христа Спасителя, в котором анонсировал интервью с российским президентом. Журналист объяснил, что поводом для разговора стало абсолютное неведение американцев по поводу происходящего в России и на Украине.