Байдену не будут предъявлять обвинения по делу о хранении секретных бумаг

В документе отмечается, что Хур решил не выдвигать обвинения в том числе потому, что Байдена было бы трудно привлечь к ответственности, поскольку он «будет позиционировать себя перед присяжными в качестве благонамеренного пожилого человека с плохой памятью». Утверждается, что президент несколько раз испытывал проблемы с памятью, когда общался со следователями: в частности, он не мог вспомнить, когда умер его сын Бо (2015), годы, когда он занимал пост вице-президента и некоторые другие детали.