Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным

Во время беседы с журналистом господин Путин обсудил ситуацию на Украине, в очередной раз обвинив ее в отказе от мирных переговоров, а также отношения с НАТО и США. Кроме того, они затронули подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» и арест в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже.