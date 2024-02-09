Такер Карлсон опубликовал интервью с Владимиром Путиным

Во время беседы с журналистом господин Путин обсудил ситуацию на Украине, в очередной раз обвинив ее в отказе от мирных переговоров, а также отношения с НАТО и США. Кроме того, они затронули подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» и арест в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже.
Интервью также планируется опубликовать в аккаунте журналиста в X. Владелец соцсети Илон Маск обещал не блокировать видео.
Такер Карлсон приехал в Россию в конце прошлой недели, цели приезда он не называл. 6 февраля он подтвердил, что возьмет интервью у господина Путина. Он рассказал, что оплатил поездку сам, а подготовка к ней велась несколько месяцев. Он также хочет встретиться с Владимиром Зеленским.
Кремль обещал опубликовать интервью на своем сайте сегодня, 9 февраля, утром на двух языках. Господин Путин в последний раз общался с представителями западной прессы в октябре 2021 года, когда дал интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после форума «Российская энергетическая неделя».
Лаура Кеффер