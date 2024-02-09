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Путин заявил, что не обсуждал с Орбаном тему венгерских земель на Украине

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не обсуждал с премьером Венгрии Виктором Орбаном возможность возвращения этой стране земель, отошедших в советское время Украине. В интервью журналисту Такеру Карлсону российский лидер напомнил, что после Второй мировой войны Украинская ССР получила часть территорий, которые раньше были польскими, венгерскими, румынскими. Сейчас они относятся к Западной Украине.
Источник: РИА "Новости"

Карлсон поинтересовался, говорил ли Путин когда-либо Орбану, что Венгрия могла бы вернуть себе часть территорий. «Никогда не говорил. Никогда, ни разу. У нас с ним даже на этот счет не было никаких разговоров», — отреагировал президент РФ.

Журналист также попросил его высказать личное мнение, есть ли у Венгрии и других стран право забрать прежние земли и, возможно, вернуть Украину к границам 1654 года (когда она вошла в состав России).

«Я не знаю, как к границам 1654 года. Время правления [Иосифа] Сталина называют сталинским режимом, все говорят о том, что там много было нарушений прав человека, нарушений прав других государств. В этом смысле, конечно, вполне можно, если не говорить о том, что они имеют на это право — вернуть эти свои земли, то, во всяком случае, понятно…» — начал было Путин, но не договорил, прервавшись на следующий вопрос Карлсона.

Закарпатская область Украины с центром в Ужгороде входила в состав Венгерского Королевства до 1921 года, когда по итогам Первой мировой войны оказалась передана Чехословакии. Принадлежность региона оспаривалась Будапештом в течение всего межвоенного периода, и после агрессии гитлеровской Германии против Чехословакии на непродолжительное время область вновь вошла в состав Венгрии. В 1945 году, по советско-чешской договоренности, Закарпатье стало частью советской Украины. Тем не менее венгерское население до сих пор составляет заметную долю в регионе.

Путин Владимир