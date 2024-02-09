Путин заявил, что не обсуждал с Орбаном тему венгерских земель на Украине

«Я не знаю, как к границам 1654 года. Время правления [Иосифа] Сталина называют сталинским режимом, все говорят о том, что там много было нарушений прав человека, нарушений прав других государств. В этом смысле, конечно, вполне можно, если не говорить о том, что они имеют на это право — вернуть эти свои земли, то, во всяком случае, понятно…» — начал было Путин, но не договорил, прервавшись на следующий вопрос Карлсона.