В Качугском районе пройдет прощание с военнослужащим, погибшим в зоне СВО

Прощание с жителем Качугского района Александром Захаровым, погибшим в зоне СВО, пройдет 9 февраля в 13:00 в деревне Корсукова. Об этом сообщают в районной администрации.
Александр родился 19 июня 2000 года. В 2016 году закончил Харбатовскую школу и поступил в речное училище Иркутска. С 2018 по 2019 ушел в армию. В апреле 2023 года Александр добровольно вступил в ряды военнослужащих и отправился в зону СВО.
— Он был очень жизнерадостным, добрым и отзывчивым парнем, с неугасающей улыбкой на лице. Весь Качугский район безмерно скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего, — говорят в администрации.