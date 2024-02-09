В Качугском районе пройдет прощание с военнослужащим, погибшим в зоне СВО

Александр родился 19 июня 2000 года. В 2016 году закончил Харбатовскую школу и поступил в речное училище Иркутска. С 2018 по 2019 ушел в армию. В апреле 2023 года Александр добровольно вступил в ряды военнослужащих и отправился в зону СВО.