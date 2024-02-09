Путин назвал Маска умным человеком, которого невозможно остановить

«Я думаю, что Маска остановить невозможно, он все равно будет делать то, что считает нужным, — сказал Путин в ответ на просьбу прокомментировать эту новость. — Но надо с ним как-то договариваться, надо искать какие-то способы убедить его. Мне кажется, он умный человек, то есть я уверен в том, что он умный человек. Надо с ним как-то договариваться о том, что этот процесс нужно канонизировать, подчинять каким-то правилам».