Фургал в суде отверг обвинения в хищении активов МСП-Банка

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался признать вину по обвинению в хищении активов МСП-Банка, передает ИА AmurMedia со ссылкой на корреспондента ТАСС (16+) из зала Бабушкинского суда Москвы.
«Я не совершал никаких преступлений и не имел намерений их совершать. Все, сказанное прокурором при оглашении обвинительного заключения, — это дымовая завеса», — заявил Фургал.
По мнению Фургала, в деле нет уголовного состава, а вменяемые ему деяния или не совершались им или были законной административной деятельностью по развитию малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае. «Нас обвиняют в том, что люди работали, что они поднимали производство. Нам вменяют хищение денег, но где эти деньги, никто не говорит, а если разобраться в сути дела, то выяснится, что все кредиты были возвращены, а получившее их предприятие вышло из банкротного состояния, нарастило производство и налоговые выплаты», — сказал суду обвиняемый.
После завершения вступительной части процесса суд приступил к исследованию доказательств. В первую очередь будут представлены улики стороны обвинения, затем собственные аргументы сможет представить защита.
Кроме бывшего губернатора, на скамье подсудимых находятся юрист подконтрольных Фургалу предприятий группы «Торэкс» Николай Шухов, консультант по финансовым вопросам Юрий Золочевский, заместитель директора по безопасности «Торэкс-Хабаровск» Дмитрий Козлов, директор компании «Дальневосточный монолит» Евгений Аверьянов, главный бухгалтер группы «Торэкс» Галина Алейникова, заместитель главного бухгалтера «Торэкс» Светлана Осипенко, финансовый директор «Торэкс» Владислав Кармашков, директор компании «Строитель» Геннадий Савочкин и председатель правления АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» Дмитрий Голованов.
Они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, а также хищении денег путем мошенничества и легализации похищенного имущества. По данным следователей, участники преступной организации под руководством Фургала и Шухова с декабря 2018-го по июль 2020 года путем мошенничества похитили более 2 млрд рублей, принадлежащих банку, а также $8,7 млн иностранной компании «Глобал меткорп лимитед». Впоследствии они легализовали похищенные средства и распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, по версии обвинения, фигуранты дела пытались похитить имущество ООО «Торэкс-Хабаровск» на сумму более 1,2 млрд рублей, однако довести дело до конца не смогли.
Ранее на основании вердикта присяжных заседателей Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима за организацию покушений на убийства предпринимателей.