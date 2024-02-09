Фургал в суде отверг обвинения в хищении активов МСП-Банка

По мнению Фургала, в деле нет уголовного состава, а вменяемые ему деяния или не совершались им или были законной административной деятельностью по развитию малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае. «Нас обвиняют в том, что люди работали, что они поднимали производство. Нам вменяют хищение денег, но где эти деньги, никто не говорит, а если разобраться в сути дела, то выяснится, что все кредиты были возвращены, а получившее их предприятие вышло из банкротного состояния, нарастило производство и налоговые выплаты», — сказал суду обвиняемый.