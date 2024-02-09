Путин рассказал, как Клинтон передумал по поводу вступления России в НАТО

Если бы Клинтон сказал «да», власти России начали бы готовиться к вступлению в альянс, заявил президент: «В конечном итоге это могло бы произойти, если бы мы увидели искреннее желание со стороны наших партнеров. Но этого не произошло. Ну нет значит нет». По словам Путина, Россия поняла, что ей «не рады» в Североатлантическом альянсе, но все равно стремилась выстраивать отношения со странами блока: «Например, во время событий на Ближнем Востоке, в Ираке, мы очень мягко, спокойно и осторожно выстраивали отношения с США».