Путин рассказал, как Клинтон передумал по поводу вступления России в НАТО

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону рассказал о встрече с экс-президентом США Биллом Клинтоном в Кремле в начале 2000-х, на которой шла речь о возможном вступлении России в НАТО.
По словам Путина, переговоры с Клинтоном проходили «в соседней комнате» (интервью Карлсону было записано в Кремле, передавали «РИА Новости»). «Я спросил его: “Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это могло бы случиться?”, — привел Путин содержание разговора. В ответ, по его словам, Клинтон сказал: “Ты знаешь, это интересно. Я думаю, да”.
Однако позже, когда президенты встретились за ужином, Клинтон изменил свое мнение: «Знаешь, я поговорил со своей командой, нет, сейчас это невозможно». По словам Путина, экс-президент США может это подтвердить.
Если бы Клинтон сказал «да», власти России начали бы готовиться к вступлению в альянс, заявил президент: «В конечном итоге это могло бы произойти, если бы мы увидели искреннее желание со стороны наших партнеров. Но этого не произошло. Ну нет значит нет». По словам Путина, Россия поняла, что ей «не рады» в Североатлантическом альянсе, но все равно стремилась выстраивать отношения со странами блока: «Например, во время событий на Ближнем Востоке, в Ираке, мы очень мягко, спокойно и осторожно выстраивали отношения с США».
Клинтон был президентом США в 1993—2001 годах. Их встреча с Путиным состоялась 3 июня 2000 года; на сайте Кремля отмечается, что они беседовали в формате «один на один», а затем провели неформальный ужин. Об этих переговорах Путин рассказывал режиссеру Оливеру Стоуну в 2017 году. По его словам, когда на встрече подняли вопрос о перспективе вступления России в НАТО, «вся делегация американская занервничала».
Клинтон в свою очередь говорил, что США предлагали членство в альянсе не только Путину, но и его предшественнику Борису Ельцину. Он отверг заявления о том, что Вашингтон старался изолировать Россию, проявлять к стране неуважение или игнорировать ее, но в то же время признал, что альянс стремился расширяться в восточном направлении, несмотря на возражения Москвы.
Российский президент ранее не раз выступал с критикой расширения НАТО, называя это угрозой безопасности страны. Например, в феврале 2022-го он сказал, что Североатлантический альянс обманул Россию, нарушив обещание не продвигаться на Восток «ни на дюйм». Отдельно российские власти заявляют о непосредственной угрозе для страны в случае вступления в НАТО Украины.