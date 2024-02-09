Переговоры по Украине, денацификация и Илон Маск. О чем Путин говорил с Карлсоном

Условия урегулирования, в том числе сохранения ситуации в том виде, в каком она сейчас, необходимо обсуждать: «Это предмет переговоров, которые с нами никто не хочет вести или, точнее сказать, хотят, но не знают как. Знаю, что хотят, — я не только вижу это, но я знаю, что хотят, но никак не могут понять, как это сделать».