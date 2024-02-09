Вскрылись неожиданные детали жизни Самсонова в СИЗО

«Пока была только теория, но я уже узнал много интересных кулинарных фактов. Так, например, вы знаете, что в котлеты лук не добавляется? Если с луком — то это тефтели. И котлету не достаточно покидать из руки в руку, чтобы она аэрировалась и в процессе готовки не трескалась, ее надо качественно отбить, бросая на стол. Кости перед варкой бульона надо обжарить в духовке, квашеную капусту для борща предварительно надо протушить с томатом. А кляр — это не просто жиденькое тесто, чтобы он был правильным в него необходимо добавить взбитые яичные белки», — пишет политик.