Вскрылись неожиданные детали жизни Самсонова в СИЗО. Бывший лидер КПРФ во Владивостоке в тюрьме пошел учиться на повара. В своем блоге в Telegram (18+) экс-депутат начал делиться секретами кулинарии, сообщает ИА PrimaMedia.
«Пока была только теория, но я уже узнал много интересных кулинарных фактов. Так, например, вы знаете, что в котлеты лук не добавляется? Если с луком — то это тефтели. И котлету не достаточно покидать из руки в руку, чтобы она аэрировалась и в процессе готовки не трескалась, ее надо качественно отбить, бросая на стол. Кости перед варкой бульона надо обжарить в духовке, квашеную капусту для борща предварительно надо протушить с томатом. А кляр — это не просто жиденькое тесто, чтобы он был правильным в него необходимо добавить взбитые яичные белки», — пишет политик.
«Как только я выйду на свободу, смогу свое бистро открыть авторской тюремной кухни. Даже название уже придумал — “У депутата” или “Библиотека”.
Напомним, экс-депутат Заксобрания Приморья, бывший первый секретарь Владивостокского горкома КПРФ Артем Самсонов осужден на 13 лет колонии строгого режима. По версии следствия, в 2018 году на одной из баз отдыха в пригороде Владивостока политик демонстрировал 11-летнему мальчику фаллоимитатор и «доводил ему информацию о его предназначении». В ходе следствия и суда Артем Самсонов отказывался признать себя виновным.
В августе 2023 года политик был помещен для отбывания наказания в ИК-24 в поселке Волчанец.