В правительстве Иркутской области прошла встреча с депутатом Госдумы России

В правительстве Иркутской области прошла рабочая встреча губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и депутата Госдумы Федерального собрания России Александра Якубовского. Об этом сообщают в региональном правительстве.
Стороны обсудили некоторые законопроекты. Например, «О проведении эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах». Проект сейчас находится на рассмотрении в Госдуме России. В его рамках предлагается предоставит гостиничные услуги в индивидуальных жилых домах или их части. Иркутская область заявила о готовности участвовать.
В Иркутской области в планах разрешить продажу пивных напитков только в ресторанах, барах, кафе и буфетах, размещенных в МКД и на прилегающих к ним территориях.
-Люди поддерживают это направление. Но важно не забывать об усилении контроля в области производства и оборота алкоголя, — отметил Игорь Кобзев.