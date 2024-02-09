В правительстве Иркутской области прошла встреча с депутатом Госдумы России

Стороны обсудили некоторые законопроекты. Например, «О проведении эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах». Проект сейчас находится на рассмотрении в Госдуме России. В его рамках предлагается предоставит гостиничные услуги в индивидуальных жилых домах или их части. Иркутская область заявила о готовности участвовать.