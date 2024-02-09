Полный список и адреса избирательных участков в Солнечном районе Хабаровского края

В Солнечном районе определены избирательные участки, где проходят выборы президента России, губернатора, глав местных органов власти. Больше всего пунктов для голосования находится в районном центре — поселке Солнечный. Публикуем полный список избирательных участков в Солнечном районе с адресами и границами.