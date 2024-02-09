Полный список и адреса избирательных участков в Солнечном районе Хабаровского края

В Солнечном районе определены избирательные участки, где проходят выборы президента России, губернатора, глав местных органов власти. Больше всего пунктов для голосования находится в районном центре — поселке Солнечный. Публикуем полный список избирательных участков в Солнечном районе с адресами и границами.
*Информация взята на сайте избирательной комиссии Хабаровского края и актуальна на момент публикации.
АДРЕСА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТОК В ПОСЕЛКЕ СОЛНЕЧНЫЙ
В поселке Солнечный находится восемь пунктов для голосования. Полный список с адресами избирательных участков поможет жителям понять, к какому из пунктов они прикреплены.
Избирательный участок № 681, улица Парковая, 3 (детско-юношеская спортивная школа имени И. А. Мусатова). Адреса:
— Строителей, 21/2, 23, 25, 31, 29, 33, 35/1, 37, 39, 41;
— Подсобное хозяйство;
— подстанции,
— микрорайон Восточный;
— Парковая, 1.
Избирательный участок № 682, улица Парковая, 7 В (школа № 1). Адреса:
— Парковая, 5, 5 А, 5 Б, 7, 7 А, 9, 9 А, 9 Б, 9 В;
— Строителей, 23 А, 25 А, 29 А.
Избирательный участок № 683, улица Ленина, 22 (централизованная библиотечная система). Адреса:
— Геологов, 4, 6, 8, 8 А, 8 Б, 8 В, 10;
— Ленина, 22, 22/10, 22 А, 24, 24 А, 26, 26 А.
Избирательный участок № 684, Ленина, 23 Б (клубное объединение). Адреса:
— Ленина, 23 А, 25, 25 А, 28, 39;
— Геологов, 18, 18 А;
— Парковая, 17, 17 А, 19, 19 А, 24.
Избирательный участок № 685, улица Ленина, 23 В (школа № 3). Адреса:
— Геологов, 20, 20 А, 20 Б, 22, 22 А, 22 Б, 24, 24 А, 26);
— Подгорная, 15, 20.
Избирательный участок № 686, улица Ленина, 20 А (школа № 2). Адреса:
— Геологов, 1, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16;
— Ленина, 17, 18, 18 А, 18 Б, 19, 20, 21;
— Строителей, 9, 10, 11.
Избирательный участок № 687, улица Ленина, 11 (Солнечный промышленный техникум). Адреса:
— Строителей, 1, 1 А, 2 А, 8;
— Ленина, 2, 13;
— Базальтовая;
— Лесная;
— Шахтерская;
— Садовая;
— Юбилейная;
— Новая;
— стационар Центральной районной больницы.
АДРЕСА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ПОСЕЛКЕ ГОРИН
В поселке Горин есть два пункта для голосования.
Избирательный участок № 693, улица Центральная, 38 (Районное межпоселенческое централизованное клубное объединение). Адреса:
— улица Бамовская;
— Высокая;
— Красноармейская;
— Казанская;
— Молодежная;
— Парашютная;
— Пильская;
— Комсомольская;
— Садовая;
— Северная;
— Строительная;
— Советская;
— Таежная;
— жилой массив строительно-монтажного поезда 650.
Избирательный участок № 694, улица Вокзальная, 20 (зал заседаний Горинского участка Комсомольской дистанции сигнализации и связи). Адреса:
— Вокзальная;
— Высоцкого;
— Нагорная;
— Набережная;
— Новая;
— Днепропетровская;
— Клубная;
— Почтовая;
— Школьная;
— Южная;
— Центральная;
— переулок Гаражный;
— переулок Дорожный;
— переулок Зеленый;
— переулок Лесной.
АДРЕСА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ПОСЕЛКЕ БЕРЕЗОВЫЙ
Избирательный участок № 699, улица Пионерская, 14 (здание администрации поселка). Адреса:
— Солнечная;
— Набережная, 46 А, 48, 48 А, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74 А, 75, 76, 76 А, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85 А, 86, 88, 89, 91, 93, 93 А, 95, 97, 99, 103 А, 105, 105 А, 109;
— Лесная;
— Торговая;
— Клубная;
— Школьная;
— Пионерская;
— Строительная;
— Парковая;
— Таежная;
— Мира;
— Банивура;
— Бонивура;
— Магистральная;
— БАМа;
— Островского;
— переулок Березовый;
— переулок Сиреневый, 10;
— переулок Механический;
— переулок Октябрьский;
— переулок Солнечный;
— переулок Веселый.
Также в границах пункта № 699 микрорайон ЖД, Тугурский, Сопка, 80, села Тавлинка и Гусевка.
Избирательный участок № 700, улица Школьная, 12 (районное межпоселенческое централизованное клубное объединение). Адреса:
— улицы Южная, Дальневосточная, Некрасова, Амгуньская, Пушкина, Первомайская, Постышева, Сосновая, Заречная, Береговая, Молодежная, Центральная, Прибрежная, Речная, Зеленая, Талькова, Высоцкого, 40 лет Победы, Короткова, Гагарина, Комсомольская, Серышева, Новосибирская Велинская, Есенина, Озерная, Восстановительный поезд, Юбилейная;
— Сопка, 82 (дом-интернат для престарелых и инвалидов);
— Набережная, 1−45, 46, 46 Б, 47, 49, 49 А, 51, 53, 55;
— переулки Амгуньский, Дальневосточный, Велинский;
— микрорайон СМП (СМП-338, СМП-1, СМП).
СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОЛНЕЧНОМ РАЙОНЕ
В небольших селах и поселках Солнечного района работает по одному избирательному участку, где можно проголосовать на выборах.
Полный список с адресами:
— поселок Горный, участок № 688, Ленина, 25 А;
— поселок Хальгасо, участок № 689, Вокзальная, 2 А;
— поселок Хурмули, участок № 691, Клубная, 3 (к участку также относится поселок Лиан);
— поселок Домостроительный завод, участок № 692, Новая, 22 (к участку относится и поселок Мавринский);
— село Кондон, участок № 695, улица Самара, 20;
— поселок Харпичан, участок № 696, Школьная, 35;
— село Эворон, участок № 697, Вокзальная, 17;
— поселок Дуки, участок № 698, улица А. Никифорова, 10;
— поселок Амгунь, участок № 701, Ленина, 11;
— поселок Джамку, участок № 702, Центральная, 1 А.