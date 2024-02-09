Путин рассказал о беседе с Зеленским со словами «Володя, что ты делаешь?»

«Его отец сражался против фашистов-нацистов во время Второй мировой войны. Однажды я говорил с ним об этом. Я сказал: “Володя, что ты делаешь? Почему ты поддерживаешь неонацистов в Украине сегодня, в то время как твой отец сражался против фашизма?” Он был солдатом на передовой. Я не буду рассказывать вам, что он ответил. Это отдельная тема, и я думаю, что для меня некорректно сделать это», — заявил Путин.