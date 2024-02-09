Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск

«По итогам работы на пунктах управления группировок войск министр обороны РФ провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне СВО, характеру действий противника и выполнению подчиненными войсками боевых задач на операционных направлениях», — рассказали в Минобороны.
Командующий Западной группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил главе военного ведомства о высокой эффективности взаимодействия штурмовых отрядов группировки с поступившими в войска разведывательно-ударными и огневыми комплексами при прорыве обороны противника.
В штабе Объединенной группировки войск Шойгу показали эффективное уничтожение разведывательно-ударным комплексом украинской РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Белая Криница, позиции дивизиона С-300 на Херсонском направлении, склада боеприпасов ВСУ на Краснолиманском направлении, а также гаубицы М777 производства США в районе населенного пункта Часов Яр.
Шойгу на пункте управления одного из объединений Западной группировки войск ознакомился с текущей обстановкой и планами дальнейших действий. Как отметили в ведомстве, Западная группировка продолжает улучшать положение по переднему краю. Министр обороны поблагодарил командующих и командиров за грамотное управление войсками. При этом он поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны ВСУ и действовать на опережение.
Кроме того, Шойгу проверил работу штаба группировки войск прикрытия российской границы и поставил задачу дополнительно выделить разведывательные и ударные средства.
Глава ведомства также обратил особое внимание на непрерывное обеспечение войск вооружением, военной техникой и боеприпасами и поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск.