Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск

Шойгу на пункте управления одного из объединений Западной группировки войск ознакомился с текущей обстановкой и планами дальнейших действий. Как отметили в ведомстве, Западная группировка продолжает улучшать положение по переднему краю. Министр обороны поблагодарил командующих и командиров за грамотное управление войсками. При этом он поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны ВСУ и действовать на опережение.