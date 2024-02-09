Байден отверг критику своей памяти и перепутал должность главы Египта

В отчете прокурора утверждалось, что Байден во время общения со следователями не мог вспомнить несколько моментов, в частности — когда он занимал должность вице-президента (2009−2017) и когда умер его старший сын Бо (он скончался от рака в мае 2015 года). «Как он посмел поднять эту тему?» — возмутился президент США. Он подчеркнул, что помнит каждый день со дня смерти его сына и не нуждается в том, чтобы ему об этом напоминали.