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Октябрьскому району Красноярска назначили нового прокурора

На должность прокурора Октябрьского района Красноярска назначен старший советник юстиции Василий Федорин.
Источник: Прокуратура Красноярского края

Накануне он был представлен руководителям местных органов власти и правоохраны.

Прокурор края Роман Тютюник поручил новому руководителю взять на личный контроль вопросы строительства образовательных объектов и противодействия коррупции, а также обеспечить действенный надзор за реализацией социальных прав граждан и снижением общего уровня преступности.

Тютюник пожелал Василию Федорину успехов на новой должности и выразил уверенность в том, что он справится с задачами вверенной территории, учитывая продолжительный и результативный опыт руководящей работы в различных подразделениях прокуратуры края.

Прокуратура