Октябрьскому району Красноярска назначили нового прокурора

Накануне он был представлен руководителям местных органов власти и правоохраны.
Прокурор края Роман Тютюник поручил новому руководителю взять на личный контроль вопросы строительства образовательных объектов и противодействия коррупции, а также обеспечить действенный надзор за реализацией социальных прав граждан и снижением общего уровня преступности.
Тютюник пожелал Василию Федорину успехов на новой должности и выразил уверенность в том, что он справится с задачами вверенной территории, учитывая продолжительный и результативный опыт руководящей работы в различных подразделениях прокуратуры края.